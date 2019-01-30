Знаток ЧКГ Борис Белозёров: иногда рублюсь в «Герои 3», а в основном — Dota 2

Капитан команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров в интервью на Cybersport.ru рассказал об увлечении Dota 2 и киберспортом, вспомнил, как участвовал в шоу «Самый умный», и дал совет будущим игровым лидерам. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

Об увлечении Dota 2

«Сейчас играю мало и неуспешно. Иногда рублюсь в третьих “Героев”, а в основном — Dota 2, но после годичного перерыва не получается войти в ритм и даже до рейтинговой калибровки я пока не добрался. Примерно 500-600 часов.



Так что я всё-таки сильно больше зритель, чем игрок. Вроде логично, учитывая, какое количество времени нужно тратить, чтобы прилично играть, а я трачу его на тренировки по другим играм».

Об участии в шоу «Самый умный»

«Для меня в свое время это вообще несколько лет было главным: я тренировался каждый день, чтобы успешно выступать в “Самом умном”. Собственно, возможно, потому и не пошел в киберспорт сам: как раз в 6-7 классе я проходил отборы на программу, а впоследствии стало понятно, что совмещать необходимое для хорошей игры количество тренировок в Доте и в СУ просто невозможно. Я выбрал, в итоге, “Самый умный” — но кто знает, был ли бы я успешен как дотер или нет, в СУ-то я в итоге стал одним из самых титулованных игроков, а в киберспорте конкуренция сильно повыше.

Так или иначе, примерно года до 2011 передача была для меня основным, помимо учебы в школе, занятием (иногда и более важным), так что моя жизнь, наверно, была чем-то похожа на жизнь киберспортсмена: я очень много читал, нарабатывал знания, отыграл с помощью интернет-архивов все выложенные выпуски передачи, придумал собственные тренажеры для разных раундов и так далее. Иногда сидел дома пару недель напролёт и с утра до вечера тренировался — знакомая история, да?»

О том, как быть лидером

«Чтобы стать хорошим капитаном, нужно очень четко понимать, что для команды ты — последняя стена, за которой бездна. Когда вам трудно, именно ты должен всех поддержать, у тебя никогда нет права сдаться или тильтовать. Быть капитаном трудно не технически, капитаном трудно быть психологически.



С другой стороны, а кто обещал, что будет легко? Чтобы добиваться успехов, нужно иногда выдавать от себя не 90, не 100, а все 150%. Зато капитанство очень развивает, позволяет быстро расти и прокачивает огромное количество навыков, учит управлять собой и людьми, держать удар, терпеть до последнего и не сдаваться — в жизни, в карьере, в бизнесе пригодится точно. Удачи всем, кто готов к этому трудному пути, если дойдете до конца — будете вознаграждены!»

Борис Белозёров — один из самых молодых капитанов команд, участвующих в телевизионном шоу ЧКГ, обладатель наград «Хрустальный атом» и «Хрустальная сова».