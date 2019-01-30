Карло Kuku Палад вернулся к выступлениям за TNC Predator

Киберспортивная организация TNC Predator объявила о возвращении в основной состав офлейнера Карло Kuku Палада. Игрок выступит вместе с командой на региональных закрытых отборочных к DreamLeague Season 11.

Помимо этого клуб попрощался с Рио ryOyr Хасевагой, который заменял Палада на The Chongqing Major. Компания Valve отстранила киберспортсмена от участия в турнире из-за расистских высказываний и скандала в Китае. TNC Predator также лишилась 20% рейтинговых баллов. Ряд комментаторов и аналитиков объявили протест Valve и отказались от работы на чемпионате.

На мэйджоре в Чунцине TNC Predator заняла 9-12-ю строчку. Команда заработала $15 тыс. и 150 очков DPC.

Отборочные на DreamLeague Season 11 пройдут 1-4 февраля. В ближайшее время организаторы опубликуют жеребьёвку команд.