Президент Олимпийской конфедерации Германии заявил о несуществовании киберспорта

Президент Олимпийской конфедерации Германии Альфонс Хёрман отказался признавать киберспорт. Он убежден, что его нет.

Киберспорта не существует. И он не будет включён в программу Олимпийских игр, — заявил Хёрман.

В декабре 2018-го министр внутренних дел и спорта Германии Гессена Петер Бойт выступил против соревнований по видеоиграм. Политик отказался от использования общепризнанного термина esports в пользу e-gaming из-за отсутствия связи со спортом. Он также сравнил киберспорт с вязанием и игрой на флейте.

Киберспорт не имеет ничего общего со спортом. Нам нужно уничтожить этот термин. Я не понимаю, как движение большого и указательного пальца может быть спортом, даже если на экране что-то движется, — заключил Бойт.

В октябре того же года в Германии внесли предложение по созданию классификации соревновательных видеоигр. Однако в список вошли только спортивные симуляторы. Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и другие популярные дисциплины в правительстве обошли вниманием. По мнению Олимпийской спортивной конфедерации, они «не соответствуют принципам спортивного мира».