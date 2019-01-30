Директор оперного театра в Бишкеке уволился после проведения турнира по Dota 2

Директор театра опера и балета в Бишкеке Болотбек Осмонов покинул свой пост после критики в его адрес со стороны министра культуры Азамата Жаманкулова. Чиновнику не понравилось, что в стенах театра организовали турнир по Dota 2.



Осмонов уверяет, что соревнования по видеоигре стали лишь «одной из причин». Он не стал утонять, что послужило основным поводом. Сотрудники театра утверждают, что директора вынудили написать заявление по собственному желанию после возмущения общественности. Оперный солист Таир Бершеев попал на видео, где назвал происходящее «ужасным».



Позицию сотрудников театра поддержал и министр. Жаманкулов считает, что Dota 2 не относится к культурным мероприятиям. Он обещал наказать Осмонова, а заодно и запрещать подобные турниры в будущем. Директор не согласился с его позицией и назвал Dota 2 «интеллектуальной игрой». Он убежден, что никаких законов не нарушал.



Турнир по Dota 2 состоялся 19 января. Организатором выступила телекоммуникационная компания «Билайн». Призовой фонд составил 1 млн сомов (959 тыс. рублей).