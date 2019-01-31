DrAmer: мы подустали работать с СНГ-командами, это один из видов мазохизма

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев рассказал, почему организация взяла европейский состав и как в него попал Дмитрий DM Дорохин. Он также поделился инсайдом об интересе многих команд к Артёму fng Баршаку.

Об fng

«Когда пошли слухи, что fng уходит из Team Spirit, за ним очередь стояла из 20 команд. Все просто хотели его. Потому что среди игроков fng просто, ну, нереальнейший респект. Его считают сильнейшим драфтером на уровне Puppey и PPD».

О работе с DM

«Дима, бывает, своё самопожертвование ради команды доводит до абсолюта. Наверное, из-за нехватки опыта. Но так, человек нереального скилла, на мой взгляд. Потенциальная звезда растёт.



Когда мы собирали состав, я общался с разными знакомыми про-игроками и говорил: «Мне нужен умный игрок». Не задрот, который просто кнопки умеет жать, у которого на SF 300 игр, а который думать умеет. Мне говорят: «Вот DM точно умный».

О подписании европейского состава

«С СНГ-стаками очень тяжело. Мы немного подустали работать с СНГ-командами. Это один из видов мазохизма. А эти ребята абсолютно адекватные во всём. Исключительно положительные эмоции в общении. Ни одного даже намека не было на какие-то конфликтные ситуации.



Мне кажется, что в 2019 году надо отходить от формата «команда из России». Киберспорт настолько мультинациональный и космополитичный, что надо строить мультигейминг международный. Когда у тебя есть возможность подписать кого-то не из России, надо этим пользоваться».

Vega Squadron вышла в закрытую стадию отборочных на DreamLeague Season 11. Команде предстоит сыграть в одной группе с Kaban, Team Secret и Ninjas in Pyjamas. Матчи стартуют 1 февраля.