N0rb3r7: меня с Бумычем Блейд звал летом в Gambit Esports

Давид n0rb3r7 Даниелян рассказал об интересе со стороны Gambit Esports и тренера команды Андрея B1ad3 Городенского летом 2018-го. Он также заявил, что матч с ними на майноре был принципиальным. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

«Для нас это была принципиальная игра. Меня с Бумычем Блейд звал летом в Гамбит, а с Гошей и Яном он раньше играл во Флипсайд. Мы знали, что Андрей будет смотреть наши демки, что они будут подстраиваться под нас, мы собственно сделали тоже самое. Мы разменялись своими пиками. Перед третей картой была установка играть как обычно в свою игру, ничего не придумывать», — заявил Даниелян в интервью Алексею OverDrive Бирюкову.

Gambit Esports заняла на региональном майноре четвёртое место. В предварительную стадию мэйджора вышли Team Spirit, Winstrike Team и AVANGAR.