ArsZeeqq — о драфтах в финале мэйджора: Пуппей выиграл за счёт контрконцепции

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов в интервью командному сайту объяснил свой подход к драфтам и поделился мнением, за счёт чего его переиграл Клемент Puppey Иванов в гранд-финале The Chongqing Major.

О концепции драфта

«Все не настолько просто, как может показаться. Сейчас то, как ты будешь драфтить, зависит от каждого бана, очередности этих банов, драфт ордера и т. д. То, что кто-то набирает связки, набирает урон по вышкам или Рошану, – это уже рудимент, все и так всегда принимают эти критерии как должное».

О финале The Chongqing Major

«Я бы не сказал, что Пуппей выиграл на драфтах. Драфты на второй и четвертой картах были вполне себе 60 на 40 в нашу пользу. Дело в том, что Пуппей выиграл против нас за счёт контрконцепции: мы всегда брали таких героев, как Earth Spirit или Tusk, и делали киллы на трипле. Нашей задачей было убивать и размениваться, а Пуппей же выбирал тех героев, которых не убить на боковых линиях совершенно никак. В этом была основная загвоздка.

В остальном – была ещё тонна ошибок в самих играх, но об этом нет смысла говорить, ведь можно открыть реплей».

Virtus.pro уступила Team Secret в гранд-финале The Chongqing Major со счётом 1:3. Обе команды лидируют в таблице DPC — на их счету по 7950 рейтинговых очков.