B1ad3: s1mple нужно сделать так, чтобы в команде были нужные люди и баланс

Тренер Gambit Esports Андрей B1ad3 Городенский поделился своим видением современного CS:GO. Он также объяснил, что нужно сделать Александру s1mple Костылеву из Na'Vi, чтобы стать чемпионом мира.

«Замечаю, что очень часто соперники пользуются самоуверенностью Симпла, тем самым они ухудшают экономическую ситуацию, создают напряжение в его команде, из-за чего игроки могут потерять хладнокровие, бдительность и нить игры, всё имеет свои последствия. Поэтому всегда должен превалировать тимплей, дисциплина с элементами свободы, как у Astralis. Если ошибка находится в системе координат тимплея и геймплана, то она продуктивная, если нет, то она деструктивная и на дальней дистанции всегда будет создавать проблемы. <...>

На сегодняшний день недостаточно иметь в команде пять звёздных игроков, тебе нужно создать из них команду, чтобы они дополняли друг друга и действовали как одно целое. Нужно учитывать все самые важные аспекты игры, детали, которые влияют на командную химию, и суметь распределить всех игроков так, чтобы они выдавали наилучший КПД в связке, нужно их сбалансировать. Поэтому, как бы круто Симпл ни играл индивидуально, это не поможет ему стать чемпионом мира в командной дисциплине, ему нужно сделать так, чтобы в команде были нужные люди и баланс», — отметил Городенский в интервью Cybersport.ru.

Костылев играл вместе с тренером Gambit Esports во FlipSid3 Tactics с февраля по октябрь 2015-го. Natus Vincere выступит в групповой стадии мэйджора в Польше.