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В Overwatch добавили карту с роялем. На нём уже сыграли «К Элизе» Бетховена

В Overwatch добавили карту с роялем. На нём уже сыграли «К Элизе» Бетховена
Киберспорт / Другие игры

На тестовый сервер Overwatch добавили новую карту «Париж». В будущем разработчики перенесут её в основной клиент игры. Главной особенностью «Парижа» стал рояль, который расположен в отеле. Пользователи уже засняли несколько видео с исполнением как классики, так и русской народной песни.

«К Элизе» Л. Бетховен

«Коробейники»

Кроме того в Сети можно найти ролики с музыкой из Super Mario Bros. и Undertale.

Вместе с новой картой на сервер добавили ряд изменений. Разработчики поправили большое количество ошибок. Они также поменяли приоритет нанесения урона по различным типам усилений на персонаже. Более подробно о патче можно почитать здесь.

Точная дата релиза обновления не называется. Однако обычно создатели Overwatch добавляют новый контент на тестовый сервер за две недели до его выпуска.

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