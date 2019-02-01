Blizzard повысит манакост нескольких классовых карт в Hearthstone

Компания Blizzard рассказала о февральских изменениях в популярной ККИ Hearthstone. Об этом сообщается на сайте игры. Разработчики повысили стоимость нескольких классовых карт, а также одной общей карты «Оберег: малый изумруд».

Согласно официальному заявлению, студия так хочет сбалансировать использование карт. По их мнению текущие возможности данных карт слишком высоки и их ослабление позволит создавать новые стратегии.



«Мы меняем эти карты, потому что они входили во все колоды своих классов независимо от того, какие стратегии были популярны и какие другие карты были доступны игрокам. Наличие таких карт ограничивает выбор игроков при составлении колод, что негативно сказывается на разнообразии метаигры в Hearthstone», — говорится в заявлении Blizzard.



Выпуск обновления состоится 5 февраля 2019 года.