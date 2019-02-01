Virtus.pro выиграла стартовый матч закрытых отборочных DreamLeague Season 11

Virtus.pro обыграла Winstrike Team на групповом этапе квалификации DreamLeague Season 11 в СНГ. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Команда выиграла стартовый матч отборочного тура. Для попадания в плей-офф киберспортсменам нужно выиграть в следующей встрече. Состав сразится с победителем пары Pavaga Gaming против Old But Gold. Матч состоится сегодня, 1 февраля, начало — в 14:00 по мск.



Winstrike Team сыграет с проигравшим вышеупомянутой пары. Сильнейшая команда сможет побороться за слот в верхней сетке плей-офф.



Отборочные DreamLeague Season 11 в СНГ завершатся 3 февраля. Два лучших участника получат путёвки на шведский мэйджор. Чемпионат пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме.