Артур Goblak Костенко: думаю, Dendi ещё есть что показать

Комментатор по Dota 2 Артур Goblak Костенко прокомментировал трансфер Даниила Dendi Ишутина в команду Tigers из Юго-Восточной Азии. По его мнению, киберспортсмен пошёл на правильный шаг.



«Я рад за него. Он наконец попробует себя в другом регионе, другом коллективе. Мне кажется, что в СНГ на данный момент его имя слишком скомпрометировано. Мне кажется, что ему есть ещё что показать, и он действительно сейчас и стримит регулярно, старается. По-моему, команда подходящая.



Да, как только он туда переехал, много было обсуждений, что конкуренция в этом регионе сумасшедшая. И регион сейчас неимоверно сильный. Но если получится у этих людей – и у Денди, и у Муши, которому тоже сейчас нужно как-то восстановить и показать себя в новом свете, – добиться успехов в этом регионе, отобраться на мейджор или на майнор и там хорошо себя проявить, мне кажется, это здорово будет», — рассказал Костенко в видеоподкасте студии Maincast.

Даниил Dendi Ишутин выступает за команду Tigers с 22 января 2019 года. Он перешёл в организацию на правах аренды. В составе организации он занял 3-4-е место в региональных отборочных ESL One Mumbai 2019.