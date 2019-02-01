VP сыграет в верхней сетке плей-офф квалификации DreamLeague Season 11

Virtus.pro обыграла Pavaga Gaming в рамках групповой стадии СНГ-отборочных турнира DreamLeague Season 11 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Российский коллектив выиграл второй матч и прошёл в верхнюю сетку соревнований. Для получения слота на следующем мэйджоре команде необходимо выиграть две следующих встречи.



Pavaga сыграет за место в сетке виннеров с победителем пары Winstrike Team против Old But Gold. Матч состоится 1 февраля, начало — в 20:00 по мск.



В региональной СНГ-квалификации будет разыграно две путёвки на мэйджор. Отборочные завершатся 3 февраля.