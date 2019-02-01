Йеспер JW Вексель и Фредди KRIMZ Йохансон продлили контракт с Fnatic

Игроки состава Fnatic по CS:GO Йеспер JW Вексель и Фредди KRIMZ Йохансон продлили сотрудничество с европейской организацией, пишет портал HLTV. Киберспортсмены подписали трёхлетние контракты с командой.



Вероятно, контракт был продлён в свете удачного выступления состава в конце 2018 года. Команда заняла 3—4-е место на IEM Season XIII — Chicago и выиграла PGL Grand Slam 2018. В начале 2019 года киберспортсмены также заняли 3—4-е место на iBUYPOWER Masters IV.



Йеспер JW Вексель и Фредди KRIMZ Йохансон играли вместе за Fnatic с 2014 по 2016 год. Они выиграли ESL One Katowice 2015, ESL One Cologne 2015, FACEIT 2015 Stage 3 Finals, IEM Season X World Championship и ряд других чемпионатов.



Состав Fnatic по CS:GO:

— Фредди KRIMZ Йохансон

— Йеспер JW Вексель

— Ричард Xizt Ландстрём

— Людвиг Brollan Бролин

— Саймон twist Элиассон