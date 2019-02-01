Оуэн smooya Баттерфилд ушёл из состава BIG по CS:GO

Киберспортивная организация BIG исключила Оуэна smooya Баттерфилда из состава по CS:GO, сообщает портал HLTV. Причиной стали различия в стиле игры киберспортсмена и команды. Его заменит бывший участник Space Soldiers Кан XANTARES Дурткардес.



«Я долго думал, что не хочу сдерживать прогресс этой команды. У них своя система, которая требует еще немного усилий, чтобы стать выдающимся составом. К сожалению, вряд ли я смогу вписаться в эту систему из-за разницы в стиле игры. У нас нет плохих игроков, просто будет лучше, если кто-нибудь другой будет выполнять мою роль», — прокомментировал изменения Баттерфилд.



Оуэн smooya Баттерфилд играл за BIG с апреля 2018 года. В составе команды он занял второе место на ESL One Cologne 2018, 5—8-е — на FACEIT Major: London 2018, 5—8-е — на StarSeries & i-League CS:GO Season 6 и ряд призовых мест на других соревнованиях.



Кан XANTARES Дурткардес известен в качестве одного из игроков турецкого коллектива Space Soldiers. В составе организации он выиграл DreamHack Open Austin 2018, Europe Minor Championship — Boston 2018 и занял второе место на WESG 2017.



Состав BIG по CS:GO:

— Фатих gob b Дэйк

— Йоханнс tabseN Водарц

— Кан XANTARES Дурткардес

— Тициан tiziaN Фельдбаш

— Йоханнеc nex Магет