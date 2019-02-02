Na’Vi стала партнёром стрим-платформы Caffeine.tv

Киберспортивная организация Natus Vincere заключила партнёрское соглашение со стрим-платформой Caffeine.tv, сообщается на сайте команды. Согласно договору между сторонами, теперь на ней будет выходить эксклюзивный контент с участием игроков и прямые включения с соревнований.



«Рад нашему сотрудничеству с Caffeine! Это тот случай, когда появление новой стриминговой платформы — как глоток свежего воздуха для рынка. Да, реализован еще не весь функционал, который закладывают разработчики, но уже сейчас понятно: Caffeine имеет все шансы стать платформой, на которой нашим игрокам будет интересно стримить, а фанатам — следить за этими стримами. Собственно, это и есть наша цель — совместно с нашими игроками и всем киберспортивным сообществом помочь Caffeine.tv стать самым удобным и популярным стриминговым сервисом», — прокомментировал сделку CEO Na’Vi Евгений Золотарёв.



В отличие от конкурентов, платформа Caffeine.tv доступна только после регистрации. На текущий момент стрим-сервис находится в предрелизной стадии. Дата полноценного релиза пока не раскрывается.