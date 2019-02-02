Valve исправила итоги калибровки игроков в Dota 2

Компания Valve скорректировала значения MMR некоторых игроков в Dota 2 по итогам калибровки. Об этом сообщил в «твиттере» киберспортивный инсайдер Викрам Редди.

Новый рейтинговый сезон в Dota 2 начался 29 января 2019 года вместе с релизом обновления 7.21. Для получения рейтинга пользователям нужно сыграть 10 игр. В отличие от прошлого сезона, разработчики раздробили каждое звание на большее количество звёзд — теперь их не пять, а семь. В зависимости от рейтинга, пользователи получают доступ к новым смайлам.