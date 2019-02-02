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Winstrike Team покинула СНГ-квалификацию DreamLeague Season 11

Winstrike Team покинула СНГ-квалификацию DreamLeague Season 11
Киберспорт / Dota 2

Natus Vincere разгромила Winstrike Team в нижней сетке СНГ-отборочных DreamLeague Season 11. Встреча закончилась со счётом 2:0.

Na’Vi прошла во второй раунд лузеров. Следующим соперником состава станет проигравший пары Gambit Esports — Old But Gold. Матч пройдёт 2 февраля, начало — в 20:00 мск.

Winstrike покинула квалификацию. Команда заняла 7—8-е место в региональных отборочных.

СНГ-квалификация DreamLeague Season 11 завершится 3 февраля. Две лучшие команды получат путёвки на LAN-финал чемпионата.

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