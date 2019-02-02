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Pavaga Junior вылетела с отборочных DreamLeague Season 11 в СНГ

Pavaga Junior вылетела с отборочных DreamLeague Season 11 в СНГ
Киберспорт / Dota 2

Pavaga Gaming обыграла Pavaga Junior в первом раунде лузеров СНГ-квалификации DreamLeague Season 11. Матч завершился со счётом 2:1.

Основной состав организации прошёл во второй раунд соревнований. Команде предстоит сразиться на вылет с проигравшим пары Virtus.pro против The Pango. Встреча состоится 2 февраля в 20:00 мск.

Pavaga Junior стала вторым выбывшим участником. Ранее соревнования покинула Winstrike Team.

DreamLeague Seasn 11 станет третьим мэйджором сезона. Чемпионат пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.

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