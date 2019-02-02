Игорь ILTW Филатов сыграет за OG в квалификации DreamLeague Season 11

Игорь ILTW Филатов выступит в составе OG в европейской квалификации турнира DreamLeague Season 11. Об этом организация сообщила в «Твиттере». Он сыграет вместо Пера Андерса Pajkatt Олсен Лиля, который покинул команду в начале января.

Игорь ILTW Филатов является игроком команды ESPADA, но с ноября 2018 года — на скамье запасных. С 3 января киберспортсмен играет за OG на правах аренды. В составе европейской команды он занял 5—6-е место на The Bucharest Minor и второе место — на WePlay Dota 2 Winter Madness.



Европейские отборочные DreamLeague Season 11 пройдут с 4 по 6 февраля онлайн. Три лучшие команды получат путёвки на итоговый турнир в Стокгольме (Швеция).