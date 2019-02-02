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VP сразится с Gambit за путёвку на DreamLeague Season 11

VP сразится с Gambit за путёвку на DreamLeague Season 11
Киберспорт / Dota 2

Virtus.pro и Gambit Esports встретятся в финале верхней сетки СНГ-квалификации DreamLeague Season 11. В полуфинальных матчах виннеров VP обыграла The Pango, а Gambit разгромила Old But Gold.

Матч пройдёт 3 февраля, начало — в 14:00 мск. Победитель получит слот на мэйджоре.

The Pango и Old But Gold опустились в нижнюю сетку отборочных. The Pango сразится на выбывание с Natus Vincere, а Old But Gold — c Pavaga Gaming. Встречи состоятся 2 февраля, начало — в 19:30 мск.

СНГ-квалификация DreamLeague Season 11 завершится 3 февраля. Две лучшие команды получат путёвки на LAN-финал турнира.

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