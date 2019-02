VP сразится с Gambit за путёвку на DreamLeague Season 11

Virtus.pro и Gambit Esports встретятся в финале верхней сетки СНГ-квалификации DreamLeague Season 11. В полуфинальных матчах виннеров VP обыграла The Pango, а Gambit разгромила Old But Gold.

Матч пройдёт 3 февраля, начало — в 14:00 мск. Победитель получит слот на мэйджоре.



The Pango и Old But Gold опустились в нижнюю сетку отборочных. The Pango сразится на выбывание с Natus Vincere, а Old But Gold — c Pavaga Gaming. Встречи состоятся 2 февраля, начало — в 19:30 мск.



СНГ-квалификация DreamLeague Season 11 завершится 3 февраля. Две лучшие команды получат путёвки на LAN-финал турнира.