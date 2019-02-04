Канадский киберспортсмен пожелал смерти русскоязычным игрокам Dota 2

Канадский киберспортсмен Скотт Ched Дженсен во время рейтингового матча в Dota 2 не сдержал эмоций и пожелал смерти русскоязычным игрокам. Скриншот с эпизодом попал на форум Reddit.

iG.X — команда игроков, которая выступает в Северной Америке на небольших турнирах. Состав не представляет ни одну из организаций. В сезоне 2017/2018 iG.X поучаствовала в 30 матчах.

В июне 2018 года офлейнера Team Liquid Ивана MinD_ContRoL Иванова уличили в ненависти к русскоязычным игрокам. В одном из матчей он написал в общий чат: «Почему Гитлер не убил русских? Это было бы так хорошо для всего мира». Через несколько часов после инцидента киберспортсмен извинился перед сообществом. Менеджмент оштрафовал Иванова за оскорбительные высказывания. Игрок перевёл всю сумму в благотворительную организацию War Child.

В октябре 2018 года Карло Kuku Палад оказался в центре расистского скандала — киберспортсмен оскорбил игроков из Китая во время рейтингового матча. Из-за инцидента клуб лишился одного спонсора в Китае, а самого Палада компания Valve отстранила от мэйджора.

Иван Mind_Control Бориславов оскорбил русских игроков в Dota 2

Не шути с китайцами! Расистский скандал на DreamLeague Юный игрок compLexity Gaming хотел пошутить, а в итоге ополчил на себя китайское сообщество.