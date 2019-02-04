В PUBG заблокировали более 100 тыс. учётных записей

В PlayerUnknown’s Battlegrounds забанили более 100 тыс. учётных записей игроков. Из них около тысячи приходится на СНГ-регион. Об этом рассказали разработчики на странице в «Твиттере». Создатели не стали уточнять причины блокировок.

C 27 января по 2 февраля было заблокировано 111 055 учётных записей. Из них 1037 учётных записей русскоязычных игроков, — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда компания блокирует большое количество пользователей. С момента выпуска игры создатели забанили более 13 млн учётных записей.

В январе 2019 года разработчики поймали за использованием читов 12 профессиональных игроков. Их отстранили от выступлений на два-три года. В компании пообещали пристально изучать матчи во всех регионах.