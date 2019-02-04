На киевский майнор приедут по две команды из СНГ и Китая

Организаторы StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor обнародовали подробности третьего майнора сезона. На чемпионате выступят по две команды из СНГ и Китая. Остальные регионы будут представлять по одному участнику.

Турнир примет «Киев Киберспорт Арена». Отборочные этапы состоятся 7—12 февраля. Матчи покажут на русском и английском языках. Основной этап StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor проведут 7—10 марта. Билеты поступят в продажу в средине февраля.

Призовой фонд чемпионата составил $ 300 тыс. и 500 очков DPC. Победитель заработает $ 125 тыс., 120 баллов, а также слот на мэйджор DreamLeague Season 11.