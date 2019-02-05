MIBR выступит на IEM Season XIV Sydney по CS:GO

Бразильский коллектив MIBR получила приглашение на турнир IEM Season XIV Sydney по CS:GO. Об этом сообщает портал HLTV.



Всего на турнире сыграет 16 команд. MIBR стала третьим участником соревнований. Ранее инвайты достались Renegades и FaZe Clan. Ещё шесть коллективов получат прямые приглашения, а оставшиеся семь слотов будут разыграны в региональных отборочных.



IEM Season XIV Sydney пройдёт с 30 апреля по 5 мая в Сиднее (Австралия). Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.



Действующим чемпионом австралийского турнира является FaZe Clan. В финале 2018 года киберспортсмены разгромили Astralis со счётом 3:0 (19:17 @ de_cache; 22:20 @ de_overpass; 16:14 @ de_train).