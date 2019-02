Gambit и The Pango сыграют в закрытых отборочных на StarLadder ImbaTV Dota 2 Min

Турнирный оператор StarLadder раскрыл подробности проведения квалификаций на турнир StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В период с 7 по 8 февраля пройдут открытые отборочные, а с 9 по 13 февраля — закрытый этап.



В СНГ приглашения в закрытую квалификацию получили Gambit Esports, The Pango, Old But Gold и Pavaga Gaming, в Юго-Восточной Азии BOOM ID и Lotac, в Южной Америке rei do picole и Thunder Predator, а в Китае — Vici Gaming, Aster, Royal Never Give-up. Приглашения в североамериканском регионе и Европе будут выданы по итогам отборочных на DreamLeague Season 11.



Всего на майноре сыграют восемь команд: по две из СНГ и Китая, а оставшиеся четыре слота разделят участники из Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Европы.



StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor пройдёт с 7 по 10 марта в Киеве (Украина). Участники разыграют призовой фонд в $ 300 тыс. и 500 очков DPC. Победитель получит путёвку на DreamLeague Season 11.



Расписание закрытых квалификаций StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor:

— Юго-Восточная Азия — 9-10 февраля, старт в 08:00 мск

— СНГ — 9-10 февраля, старт в 15:00 мск

— Северная Америка — 9-10 февраля, старт в 00:00 мск

— Китай — 11-12 февраля, старт в 08:00 мск

— Европа — 11-13 февраля, старт в 15:00 мск

— Южная Америка — 11-12 февраля, старт в 00:00 мск.