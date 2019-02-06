NiP и Team Secret прошли на DreamLeague Season 11

Команды Ninjas in Pyjamas и Team Secret прошли на основной турнир DreamLeague Season 11 по Dota 2. Команды прошли в финал верхней сетки европейской квалификации и получили путёвки на чемпионат. В решающих матчах NiP обыграла OG, а Team Secret разобралась с Team Liquid. Оба матча завершились со счётом 2:0.

Всего в европейском регионе разыгрывается три места на турнире. За последний слот сразятся победители пар Vega Squadron против OG и Team Liquid против Kaban. Итоговый матч состоится 7 февраля, начало в 22:00 по мск.



DreamLeague Season 11 станет третьим рейтинговым чемпионатом соревновательного сезона. Он пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составит $ 1 млн и 15 тыс. баллов DPC.