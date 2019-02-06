Тибан Сива заявил о нечестном распределении слотов на отборы к майнору по Dota 2

Капитан Tigers Тибан 1437 Сива выразил недоумение по поводу несправедливого распределения слотов в региональных квалификациях к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Он убежден, что организаторы незаслуженно обошли вниманием TNC Predator. Им также следовало бы применять одинаковые стандарты ко всем участникам.

Просто интересно, почему СНГ получил шесть слотов в квалификации при четырех приглашениях, а Юго-Восточная Азия, к примеру, всего четыре слота при двух инвайтах? А еще TNC придется выступать в открытых отборочных. Причем это произошло до того, как TNC поменяла игрока.



Не стоит забывать, что у команды немало очков DPC. Да и кроме нее было кого пригласить. Просто странно, что к регионам относятся по-разному и зачастую несправедливо.



Я рад за СНГ и лишь надеюсь, что ко всем регионам будут применять одинаковые стандарты, — заключил Сива.

30 января организаторы StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor представили распределение слотов по регионам. От Китая и СНГ поедут по две команды, от остальных — по одной.

5 февраля компания StarLadder опубликовала список приглашенных команд и анонсировала количество мест в закрытых отборочных. СНГ и Европе досталось по 6 слотов, ЮВА, Северной Америке и другим по 4.