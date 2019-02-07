Valve выпустила стикеры и автографы для IEM Katowice Major 2019

Компания Valve выпустила очередной патч для CS:GO, в котором добавила стикеры для IEM Season XIII — Katowice Major 2019. В игре появились наклейки с символикой команд и автографами игроков. Соответствующие наборы можно приобрести в магазине Steam.

Чемпионат пройдёт с 13 февраля по 3 марта 2019 года в Катовице (Польша). На турнире сыграют 24 команды, которые сразятся за призовой фонд в размере $ 1 млн.

Чемпионом прошлого мэйджора стала Astralis. В финале команда обыграла Na’Vi со счётом 2:0 (16:6 @ de_nuke; 16:9 @ de_overpass). Киберспортсмены заработали $ 500 тыс.