Квин CC&C Каллахан нашёл команду для участия в отборочных SL ImbaTV Dota 2 Minor

Квин CC&C Каллахан собрал состав для участия в квалификациях StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В него вошли Мэйсон mason Венне, Билл Boris Оливер, Джарон monkeys-forever Клинтон и Эндрю Jubei Эвелиниз. Об этом сообщается на портале FACEIT.



Квин CC&C Каллахан начал профессиональную карьеру в 2016 году. Он выступал за такие команды, как Team Freedom, OpTic gaming, paiN X и другие. Среди его достижений 9-12-е место на The Kuala Lumpur Major, 7-8-е на The International 2018, 5-6-е на China Dota 2 Supermajor и второе на ESL One Birmingham 2018.



Открытая квалификация на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor в Северной Америке пройдёт 8 февраля. Победитель пройдёт в закрытый отборочный этап. Команда сразится за путёвку на турнир с compLexity, Flying Penguins и TEAM TEAM.