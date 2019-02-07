Forward Gaming подписала состав по Fortnite

Киберспортивная организация Forward Gaming открыла состав по популярному шутеру Fortnite. Об этом сообщается на странице команды во «ВКонтакте». Первыми двумя игроками по дисциплине стали Нолана Nolan Синутко и Энтони Tendos Уоллера.



Первым турниром для киберспортсменов под эгидой новой команды станет Secret Skirmish. Он пройдёт с 14 по 15 февраля в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд соревнований составит $ 500 тыс.



Лучшими достижениями Nolan стала победа на Winter Royal NA Finals и шестое место на FN Pro League NA в составе Red Reserve. Tendos не смог выиграть ни одного чемпионата, но стал серебряным призёром Legion Sunday Showdown Week 8.