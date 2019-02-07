Министерство культуры Дании выделит $ 90 тыс. на проведение Copenhagen Games

Министерство культуры и отдыха Дании объявило о намерении поддержать развитие киберспорта в стране. Ведомство выделит 600 тыс. датских крон (более $ 90 тыс.) на проведение чемпионата Copenhagen Games 2019.



«Киберспорт сейчас переживает период серьёзного роста. Когда мы поддерживаем его, то создаём комфортную экосистему для его развития и для создания культуры единства, которую мы видим в типичных спортивных клубах», — прокомментировала новость глава департамента культуры в Копенгагене Франциска Розенкильде.



Copenhagen Games 2019 станет 10-м, юбилейным чемпионатом серии. Организаторы ожидают до 10 тыс. посетителей и до 1,5 тыс. игроков на турнире. Мероприятие пройдёт с 17 по 19 апреля в Копенгагене (Дания).