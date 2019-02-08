Apex Legends запустили 10 млн игроков за 3 дня. У Fortnite ушло на это 2 недели

В Apex Legends сыграли 10 млн пользователей с момента релиза. Об этом рассказал генеральный менеджер студии Respawn Entertainment Винс Зампелла. Создателям Fortnite понадобилось две недели, чтобы добиться похожих показателей.

Первый миллион уникальных игроков «королевская битва» собрала за восемь часов после запуска. В последующие два дня шутер запустили 3,5 млн пользователей. Игра регулярно держится в топе стриминговой платформы Twitch.tv.

Apex Legends — «королевская битва» от создателей серии Titanfall. Релиз игры состоялся 5 февраля на PC, PS4 и Xbox One. В марте разработчики планируют выпустить боевой пропуск.