Evil Geniuses выступит на MDL Macau 2019 без Сумаила SumaiL Хассана

Evil Geniuses прилетит в Китай на MDL Macau 2019 со стендином. Вместо Сумаила SumaiL Хассана за команду из американского региона сыграет Квин CCnC Каллахан.

В заявлении клуба говорится о вынужденной замене. Менеджмент разрешил мидеру основного состава взять отпуск, чтобы сохранить здоровую атмосферу в команде. Хассан присоединится к EG перед стартом DreamLeague Season 11.

Это не первый случай, когда организация обращается к Каллахану. В октябре 2018 года американец выступил в составе EG на ESL One Hamburg 2018. Тогда у Хассана возникли проблемы с получением визы в Европу.

MDL Macau 2019 состоится 20-24 февраля. В борьбе за $ 300 тыс. сойдутся восемь команд. В их числе PSG.LGD, Team Liquid, Virtus.pro и другие.