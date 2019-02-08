Менеджер проектов StarLadder объяснил распределение слотов на отборах к майнору

Менеджер проектов StarLadder Владислав Удовенко объяснил «Чемпионату», кто принимает решения по распределению слотов и почему на квалификациях StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor такой разный подход к регионам.

«Valve даёт добро организаторам на принятие всех решений по майнору. Изначально мы пришли к тому, что хотим дать по 2 слота на Китай и СНГ. Это решение базируется на результатах прошлых майноров.



В региональных отборочных мы будем использовать три разных формата для определения команд, которые поедут на LAN-финал:



1. Double Elimination сетка на 4 команды. Как по мне, это не лучший вариант. Однако он хорошо подходит для регионов, где мало стабильных команд: Северная Америка, Южная Америка, Китай и ЮВА.



2. Групповой этап на 6 команд + Single Elimination сетка на 4 команды. Этот формат мы будем использовать в Европе. Учитывая, что мы приняли решение отдать дополнительный слот СНГ, а не Европе, я не думаю, что кого-то такой формат будет не устраивать.



3. Два этапа с сеткой Double Elimination на 6 команд (в СНГ). Здесь всё достаточно просто: те две команды, которые хорошо отыграли на квалификациях мэйджора, начинают играть немного позже ещё двух приглашённых команд (5-6-е места отборочных) и двух победителей открытых отборочных.



Основная проблема в выборе подходящего формата заключается во временных ограничениях. На все закрытые отборочные даётся четыре дня. Нужно освещать все матчи, а покрывать одновременно два региона с примерно одним часовым поясом очень сложно. Поэтому приходится придумывать какие-то новые варианта проведения отборочных исходя из каждого региона.



Количество участников квалификации в регионе зависит от количества стабильных команд: в Европе и СНГ сейчас много коллективов, которые связаны с какими-то организациями и стабильно играют турниры, а не собираются под отборочные. Азия, Северная и Южная Америки этим не очень славятся», — заявил Удовенко.

5 февраля капитан Tigers Тибан 1437 Сива возмутился количеством слотов, которые достались Юго-Восточной Азии. Он убежден, что одинаковый подход должен использоваться ко всем регионам, а не только к СНГ. В то же время тренер Na'Vi Андрей Mag Чипенко выступил на стороне организаторов майнора. Он считает, что сейчас в СНГ хватает качественных команд.