Esports Insider: один из мэйджоров по Dota 2 пройдёт в парижском Диснейленде

Турнирный оператор MDL проведёт один из мэйджоров текущего рейтингового сезона по Dota 2 в парижском Диснейленде. Об этом пишет Esports Insider со ссылкой на одного из сотрудников Valve, который занимается подбором персонала для чемпионата.



Точные даты проведения соревнований пока неизвестны. Согласно расписанию Valve, он должен пройти в период с 2 по 12 мая или с 20 по 30 июня.



Это не первое сотрудничество компании Disney с киберспортивной сферой. Ранее корпорация занималась показом матчей Overwatch League и финалов чемпионата Injustice 2 Pro Series по телеканалу Disney XD.



Ближайшим мэйджором по Dota 2 станет DreamLeague Season 11. Чемпионат пройдёт с 14 по 24 марта в Стокгольме (Швеция). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.