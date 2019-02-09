NRG Esports открыла состав по шутеру Apex Legends

Киберспортивная организация NRG Esports начала поиск игроков по Apex Legends. Об этом менеджмент сообщил в «Твиттере». Любой желающий может отправить заявку на почту NRG — info@nrg.gg.

Apex Legends это шутер в жанре «королевская битва» авторов Titanfall. Выпуск игры состоялся 5 февраля на PC, Xbox One и PlayStation 4. За первые восемь часов в игру сыграли более 1 млн человек, а за три дня — более 10 млн пользователей. Что касается последнего достижения, то Fortnite достиг этого результата за две недели.



Двумя днями ранее Twitch Rivals совместно с разработчиками игры анонсировали серию турниров по дисциплине. Соревнования пройдут 12 и 19 февраля в Европе и Америке. Общий призовой фонд соревнований составит $ 200 тыс.