Coca-Cola стала официальным напитком Overwatch League

Компания Coca-Cola заключила партнёрское соглашение со студией Activision Blizzard. Стороны заключили многолетний контракт, согласно которому Coca-Cola стала официальным безалкогольным газированным напитком киберспортивного чемпионата Overwatch League.



Официальный срок соглашения неизвестен. По данным Esports Observer, стороны заключили трёхлетний контракт. По словам финансового руководителя киберспортивного отдела Activision Blizzard Брэндона Сноу, это переломный момент в развитии OWL.



«Когда мы показали им данные о наших игроках и зрительской аудитории, они заявили: “Если мы хотим всё сделать правильно, то давайте мы станем партнёрами всей экосистемы”», — прокомментировал новость Сноу.



Таким образом, продукты компании будут продаваться на всех турнирах Overwatch под руководством Activision Blizzard. Подробности о других сторонах сотрудничества обещают раскрыть на следующей неделе.



Это не первое сотрудничество Coca-Cola в сфере киберспорта. Ранее компания сотрудничала с Riot Games на турнирах League of Legends и работала с EA Sports на турнирах по футбольному симулятору FIFA. Стоит также подчеркнуть, что президентом Coca-Cola Company является не кто иной как Бобби Котик, занимающий также пост CEO Activision Blizzard.