ФК «ПСЖ» стал партнёром индонезийской киберспортивной команды Rex Regum Qeon

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» стал партнёром киберспортивной организации Rex Regum Qeon. По данным Esports Insider, спортивный клуб проспонсирует состав по мобильной дисциплине Mobile Legends.



«Аудитория Mobile Legends превышает 43 миллиона человек. Половина из них проживает в Индонезии, поэтому наш интерес к этой игре очевиден. «ПСЖ» стремится к созданию лучшего, поэтому мы рады объединиться с индонезийской организацией RRQ», — прокомментировал новость глава игрового подразделения «ПСЖ» Яссин Джаада.



Mobile Legends — популярная MOBA-игра в Юго-Восточной Азии. По дисциплине проводятся соревнования, среди которых три региональные лиги — филиппинская, индонезийская и объединённый чемпионат для игроков из Малайзии и Сингапура.



Rex Regum Qeon уже вторая киберспортивная организация, с которой сотрудничает футбольная организация. В апреле 2018 года ФК «ПСЖ» стал партнёром LGD Gaming. После этого организация была переименована в PSG.LGD.