Марко Ройс стал послом геймерского бренда HyperX

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс стал послом HyperX. Стороны подписали двухлетний контракт. Футболист обязуется во время проведения трансляций использовать товары бренда (мышь, клавиатуру и прочие аксессуары).

Это уже вторая сделка компании. В октябре 2018 года полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли подписал соглашение с HyperX. Футболист периодически стримит Fortnite и Call of Duty: Black Ops 4.

HyperX занимается производством плат оперативной памяти, игровых гарнитур и геймерских аксессуаров.

В сезоне-2018/19 Марко Ройс забил 13 мячей и отдал 8 голевых передач. В январе его признали лучшим спортсменом Дортмунда в 2018 году.