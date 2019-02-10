Слух: матчи второго сезона Overwatch League покажут на русском языке

На стриминговой платформе Twitch.tv появился русскоязычный брендированный канал. Ночью на нем шел рестрим шоу-программы Watchpoint. На это обратил внимание один из пользователей DTF.

Overwatchleague_ru входит в группу каналов OWL (он также официально подтвержден Twitch). На странице, помимо русского, доступны стримы на английском, корейском, бразильском и французском языках.



Компания Blizzard пока никак не прокомментировала ситуацию. Кто будет освещать матчи для русскоязычной аудитории, неизвестно.

В прошлом глава киберспортивного направления Blizzard Нейт Нанцер рассматривал подобную возможность. На играх дивизиона Contenders работали сотрудники студии StarLadder.

Матчи Overwatch League возобновятся 15 февраля. Открывать второй сезон будут Philadelphia Fusion и London Spitfire — финалисты прошлого года.