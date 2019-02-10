SilverName: на Twitch я гость, а гость должен уважать правила в чужом доме

Владислав SilverName Синотов в интервью Cyber.Sports.ru рассказал об отношении к правилам на Twitch.tv, необходимости команд и изменениях в Hearthstone. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника.

О правилах на Twitch.tv

«Особо не лезу в эти вещи и часто даже не в курсе каких-то нововведений на Твиче в плане правил. Я всегда придерживался такого мнения, что я на этой площадке – гость, а гость должен уважать правила в чужом доме, какие бы они ни были. Благодаря Твичу я вообще смог стать кому-то интересен и в какой-то степени самореализоваться. Конечно, может быть, мне что-то и не нравится, но я стараюсь придерживаться правил и быть самим собой.

О Hearthstone

«Во-первых, создание нормального отдела балансировщиков и тестеров с регулярными, возможно ежемесячными, комплексными фиксами карт. Во-вторых, признание киберспорта в Hearthstone именно как киберспорта, а не хайпового маркетингового трюка с тремя турнирами в году и внедрение турниров внутри клиента с квалификациями и всем прочим. В-третьих, выделение адекватных бюджетов на регулярные, но небольшие турниры, чтобы люди из небогатых регионов и без команд могли принимать участие. Как и в любом деле, нужен комплексный, многовекторный и творческий подход. Hearthstone — это не шутер, не SC и тем более не дота, игра другого формата. И работающей схемы «киберспорт в ККИ» еще не придумано, поэтому и считаю, что нужен, в том числе, творческий подход, а не просто грубая математика».

О необходимо команды

«Особенно в СНГ-регионе необходима команда, так как поездки на турстопы чрезвычайно дорогие — минимум 50 тысяч рублей. И это еще одна проблема киберспорта в Hearthstone. Оффлайн-турниры неподъемны для огромного количества игроков, а ведь могли бы сделать качественно тоже самое, но внутри самой игры. Что касается тиммейтов — это индивидуально. Кому-то интересно тренироваться, а кто-то солирует в ладдере».

Владислав SilverName Синотов — самый популярный стример по Hearthstone в русскоязычном сегменте.