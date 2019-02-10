Zeus — об игроках Na'Vi: лично я не заинтересован в воспитании кого-либо

Капитан Natus Vincere Даниил Zeus Тесленко рассказал HLTV об отношениях в команде и проблемах с мотивацией.

«В какой-то момент я потерял мотивацию и страсть по разным причинам. Во-первых, стало сложнее конкурировать в 31 год. На профессиональной сцене есть два человека, которые играют в топовых командах в этом возрасте. Вероятно, это я и Edward.



Соперничать становится всё тяжелее. Тем не менее я думаю, что это главное. Основная причина в том, что я перестал получать удовольствие от нашего общения и взаимоотношений. Мы как будто находимся в какой-то колее, и я не до конца понимаю, как из неё выбираться. Есть люди, у них есть характер. Этот характер никак не меняется, на это понадобятся годы. Лично я не заинтересован в воспитании кого-либо и работе над взаимоотношениями. У меня больше на это нет сил и желания.



Сама игра приносит мне удовольствие. Мне нравится Counter-Strike. Но я творческий человек. И, честно говоря, хочу творить, импровизировать и получать от этого удовольствие. На сегодняшний день я испытываю намного меньше удовольствия с этой командой по сравнению, например, с начальным этапом. Очевидно, что когда вас это не устраивает, есть вещи, которые удерживают: хорошие условия, возможно, деньги. В некотором смысле это мотивирующие факторы, потому что это моя работа и мой доход. Если бы у нас были хорошие взаимоотношения и всё было бы классно, то, честно говоря, я бы смог мотивировать играть дальше. Но из-за того, что этого не происходит, моя мотивация исчерпывается.



Всё сводится к тому, как развиваются наши отношения. Изначально я собирался остаться ещё на год — у меня есть силы и энергия, чтобы справиться с этим. Но в моральном плане всё не так здорово», — отметил Тесленко.

В декабре 2018 года капитан Natus Vincere объявил о намерении завершить карьеру. Он не стал называть точные сроки. По его словам, это может произойти в конце 2019 года.