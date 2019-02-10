Vaevictis eSports представила женский состав по LoL для Континентальной лиги

Vaevictis eSports представила женский состав по League of Legends. Команда выступит в весеннем сезоне Континентальной лиги 2019.

Организация заключила контракты с Дианой TR1GGERED Иванченко, Аидой Merao Казарян, Еленой VioletFairy Коваль, Ксенией Trianna Мещеряковой и Натальей Ankote Зайко.

Для вас не секрет, что в 2020 году мы столкнёмся с новой системой лиги, ну а пока самое время для экспериментов. В первую очередь мы хотели бы проверить, насколько конкурентоспособным окажется женская команда на профессиональной сцене, насколько сильным будет прогресс этого коллектива, и что они смогут продемонстрировать в игре, — говорится в анонсе.

В декабре 2018 года Riot Games обещала ввести франшизную модель в СНГ. Компания пересмотрит состав участников к 2020 году и уменьшить размер финансовой поддержки команд.