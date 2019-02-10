Дворянкин — о подборе талантов: мы никогда не берём неизвестных игроков

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил, почему стаки добиваются успехов на квалификациях, а также рассказал о подходе организации к подбору игроков. Клуб никогда не подписывает полностью неизвестных киберспортсменов. В то же время Дворянкин отметил значимость других клубов, которые избрали противоположную стратегию.

«Не могу точно согласиться с утверждением, что лучше растить свою команду, чем брать готовый стак. Суждение о том, что стаки вначале играют круто и теряют свой запал, попадая на зарплату, не полностью раскрывает ситуацию. Стак выстреливает, когда собираются игроки, к матчам с которыми топовые команды не готовятся, да и не особо понятно, как подготовиться к игре с командой, которая могла собраться в день матча. Когда Бодяныч (Iceberg из FTM, ныне Winstrike) собирает свой стак, многие смотрят на него, как на стак Алохи или Лила. Когда стак начинает побеждать, тогда видно как они играют, появляется понимание зачем и как к ним готовится. В этот момент и начинаются проблемы. Ну и некая расслабленность от попадания в организацию тоже может дать о себе знать.



С другой стороны, есть пример Gambit (бывшие ferzee), не ставших ждать у моря погоды и дополнивших стак опытным капитаном и хорошим исполнителем. Такой подход может сработать. Не могу сказать, что лучше растить, потому что мы (Virtus.pro) никогда не берем неизвестных игроков, пусть даже и добившихся чего-то в пабах. Мы предпочитаем взять, пусть в прошлом и пабера, но из какой-то команды, когда игрок уже доказал, что он способен играть на профессиональном уровне. Так было с Рамзесом из Империи и Роджером из Нави, которые точечно усиливали нашу команду. При этом Империя или Вега живут иначе, они как раз находят талантливых игроков из пабов, растят их, а затем те уходят в команды выше уровнем, например, к нам», — заявил Дворянкин Telegram-каналу Esports Sheriff. Его ведет Марк Авербух.

Winstrike Team не прошла открытые отборочные на StarLadder ImbaTV Dota 2 в СНГ. The Pango, участник The Chongqing Major, уступил стаку Халеда sQreen Эль-Хаббаша — Aachen City Esports — в закрытом этапе.