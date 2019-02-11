Правительство Чунциня закрыло въезд Kuku. Игрок не выступит на WESG 2018

Организаторы WESG 2018 заявили, что офлейнер TNC Predator Карло Kuku Палад не сможет поучаствовать в соревнованиях. Представители компании подтвердили порталу Cybersport.ru, что это связано с решением правительства Чунциня. Срок его действия не уточняется.

После запросов в Министерство иностранных дел и Министерство общественной безопасности в Чунцине мы с сожалением сообщаем, что Kuku не разрешён въезд в Чунцин для участия в WESG в соответствии с решением городского правительства.



Как организатор турнира, WESG будет следовать указаниям местного правительства. Это окончательное решение, — говорится в заявлении.

Расистский скандал с участием Карло Kuku Палада начался в ноябре 2018 года. Тогда филиппинский киберспортсмен во время рейтингового матча в Dota 2 якобы в шутку написал ching chong (выражение чаще всего используется как насмешка, считается расистским). В результате компания Valve отстранила игрока от участия The Chongqing Major и оштрафовала TNC Predator на 20% от общей суммы очков DPC.

В декабре 2018-го Палад вернулся к тренировкам и выступлениям за основной состав. Команда прошла отборочный этап на WESG 2018. Кто заменит киберспортсмена на турнире, неизвестно.

Чемпионат по Dota 2 среди национальных команд состоится в Чунцине с 7 по 10 марта. 24 участника поборются за призовой фонд в $ 890 тыс. Россию представит Team Russia, состоящая из игроков Virtus.pro и Gambit Esports.