ALWAYSWANNAFLY — об уходе из Winstrike: сначала было грустно, а потом забавно

Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко во время трансляции WePlay! Valentine Madness прокомментировал перестановки в бывшей команде. В эфире он заявил, что его «набрил» глава холдинга Ярослав Комков, а не игроки.

[Грустно ли мне было уходить из команды?] Сначала было грустно, а потом забавно, потому что я узнал, кто заменит меня, — заявил Бондаренко в эфире.

23 января Winstrike Team представила обновленный состав. К команде присоединились капитан и драфтер Михаил Misha Агатов и тренер Иван Artstyle Антонов. Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко считался одним из основателей пятерки FlyToMoon, которую впоследствии подписала организация.

Winstrike не прошла отборочные на DreamLeague Season 11, ESL One Mumbai 2019 и StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.