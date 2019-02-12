Valve о китайских турнирах: мы можем решить проблемы с безопасностью игроков

Один из сотрудников компании Valve прокомментировал ситуацию с запретом Карло Kuku Паладу на участие в чемпионате WESG 2018 и проведением будущих соревнований в Китае.



«По нашим данным, перед The Chongqing Major местные чиновники выражали серьёзные опасения по поводу безопасности на турнире и агрессии в социальных сетях. Однако об официальном запрете на участие для Kuku на чемпионате не шло речи. Мы же не так сильно переживали из-за безопасности, потому что у нас уже был опыт работы с аналогичными проблемами в прошлом и мы знали, как их решить. Но мы решили не делать этого, так как пришли к выводу, что Kuku не должен участвовать в соревнованиях турнире. Особенно учитывая тот факт, что организация пыталась всячески сгладить это нарушение. С тех пор мы не слышали новой информации об этом. Возможно, ситуация в Чунцине изменилась, но мы не ожидаем никаких проблем на шанхайском чемпионате», — написал представитель Valve.



Ранее стало известно, что Карло Kuku Палад пропустит турнир WESG 2018. Согласно заявлению организаторов, правительство закрыло киберспортсмену въезд в страну. Срок действия запрета не раскрывается. Ранее аналогичные слухи ходили перед проведением The Chongqing Major.



WESG 2018 по Dota 2 пройдёт с 7 по 10 марта в Чунцине (Китай). Участники разыграют призовой фонд в $ 890 тыс.