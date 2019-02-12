Аудитория Apex Legends превысила 25 млн игроков

Глава студии Respawn Entertainment Винс Зампелла похвастался новыми успехами шутера Apex legends и рассказал о планах по развитию игры. По его словам, за неделю в «королевскую битву» сыграли более 25 млн человек, а максимальный онлайн составил 2 млн пользователей.



Что касается развития игры, то 12 и 19 февраля студия совместно с Twitch Rivals проведёт соревнования Apex Legends Challenge. В турнире примут участие профессиональные стримеры. Посмотреть соревнования можно будет здесь.



Также студия выпустит специальные косметические предметы в честь дня всех влюблённых. Тематические сундуки появятся в игре в конце недели — 16 или 17 февраля.



Винс Зампелла является одним из самых известных североамериканских игровых разработчиков. С 2002 по 2010 год он возглавлял студию Infinity Ward. Под его руководством вышел несколько частей шутера Call of Duty, включая Modern Warfare и Modern Warfare 2. В 2010 году он ушёл из Infinity Ward и основал новую студию — Respawn Entertainment. Под его руководством команда создала первую и вторую часть Titanfall. Последней игрой компании стала Apex Legends, которая вышла 4 февраля 2019 года.

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