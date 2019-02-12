GeT_RiGhT, GuardiaN и ocelote вошли в рейтинг 30 under 30 от Forbes

Журнал Forbes опубликовал список 30 самых талантливых людей в возврасте до 30 лет в категории «спорт и игры». В этот рейтинг вошли несколько участников сферы киберспорта: Кристофер GeT_RiGhT Алесунд (игрок Ninjas in Pyjamas по CS:GO), Ладислав GuardiaN Ковач (игрок FaZe Clan по CS:GO), Карлос ocelote Родригес (основатель G2 Esports) и несколько других киберспортсменов.



Что касается классических спортсменов, то в список попал футболист Антуан Гризманн (ФК «Атлетико Мадрид»), теннисистка Петра Квитова (вышла в финал Australian Open 2019), австрийская сноубордистка Анна Гассер и другие. Полный список можно изучить на сайте издания.



Традиционно, победители рейтинга определялись специальной комиссией. В её состав вошли Брендан Грин (создатель PlayerUnknown’s Battlegrounds), Джейсон Левин (глава клуба НФЛ «Ди Си Юнайтед») и Сэм Мэтьюс (сооснователь Fnatic).